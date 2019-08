Frente fria se aproxima do estado e traz alerta de chuva

Após uma onda de calor tomar conta do Rio Grande do Sul, informações divulgadas no Boletim Meteorológico Semanal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) indicam que os próximos dias serão de frio e umidade no estado.

Entre a quinta-feira (8/8) e o sábado (10/8), o deslocamento de uma área de baixa pressão e de uma frente fria deverão provocar chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados. No domingo (11/8), não há previsão de chuva significativa, porém a nebulosidade seguirá predominando e as temperaturas permanecerão baixas em todo o Estado.

Já na segunda-feira (12/8), a propagação de uma frente fria novamente provocará chuva em todas as regiões. Na terça (13/8) e quarta-feira (14/8), o tempo permanecerá seco e frio, com temperaturas baixas e próximas de 0°C na Campanha, Planalto e Serra do Nordeste, e formação de geadas na maioria das regiões.

Os totais de chuva esperados deverão oscilar entre 10 e 30 mm na maior parte dos municípios. Entre a Campanha e a Zona Sul os valores previstos deverão variar entre 35 e 50 mm, podendo exceder os 60 mm no Extremo Sul do Estado.

