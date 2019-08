Funcionária do MEC que estava desaparecida é encontrada morta no DF

O corpo da funcionária do Ministério da Educação (MEC), Letícia Souza Curado Melo, de 26 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (26), pela Polícia Civil, em Planaltina, no Distrito Federal. A jovem tinha sido vista pela última vez na sexta-feira (23).

De acordo com a PC, ela desapareceu quando saiu para trabalhar. O suspeito de cometer o crime, Marinésio dos Santos Olinto, foi preso no domingo (25).

Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima entrando no carro do homem. Dentro do veículo, os agentes encontraram objetos pessoais de Letícia. O suspeito trabalhava como cozinheiro e não tem antecedentes criminais.

O caso

A mulher morava em Planaltina com o marido e o filho de três anos. Na última sexta-feira (23), dia do desaparecimento, ela saiu de casa por volta das 7h para trabalhar e não retornou mais.

Familiares desconfiaram do sumiço da mulher na hora do almoço e, após não conseguir contato, registraram ocorrência na delegacia por volta das 18h30 do mesmo dia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

