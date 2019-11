A EPTC e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana realizaram obras de acessibilidade na área da Fubndação Iberê Camargo, no bairro Cristal (Zona Sul de Porto Alegre). Dentre as iniciativas está a instalação de um semáforo acionável por botão, em frente ao prédio do centro cultural, possibilitando aos pedestres uma travessia mais segura da avenida Padre Cacique.