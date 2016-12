Funeral de dom Paulo Evaristo Arns vai até esta sexta-feira

O funeral do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, Arcebispo Emérito de São Paulo, começou na noite desta quarta-feira (14) na Catedral da Sé, região central da capital paulista. O corpo será sepultado na sexta-feira, na cripta da catedral, após a celebração presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano, às 15h.

Dom Paulo Evaristo morreu nesta quarta-feira, aos 95 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia.

O religioso foi internado no dia 28 de novembro para tratar de problemas pulmonares. No decorrer do dia, seu estado de saúde piorou, e ele teve de ir para a UTI em razão de complicações na função renal. De acordo com o hospital, Arns morreu às 11h45min por falência múltipla dos órgãos.

