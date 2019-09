Furacão Dorian deixa cinco mortos após passagem pelas Bahamas

Cinco pessoas morreram após a passagem do furacão Dorian pelo arquipélago do Atlântico. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (02), pelo primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis. As mortes foram registradas nas Ilhas Ábaco, porém as causas ainda não foram divulgadas.

Em coletiva de imprensa, Minnis indicou que, no momento, são essas as informações disponíveis e que as autoridades precisam ser muito cuidadosas em relação à divulgação de informações sobre mortos.

O primeiro-ministro disse tratar-se de uma tragédia histórica que terá que ser superada com o tempo. A número oficial de mortos foi confirmado após um dia quase inteiro em que se falava somente em um óbito – a de uma criança que se afogou.