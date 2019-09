Furacão Dorian enfraquece e cai à categoria 1 em frente à Carolina do Norte

O furacão Dorian, que vem causando destruição por onde passa, perdeu força nesta sexta-feira (5) e caiu para a categoria 1, com ventos máximos sustentados de até 150 km/h perto do litoral da Carolina do Norte, segundo informações do Centro Nacional de Furacões (NHC). O furacão tinha atingido o nível máximo na escala Saffir-Simpson na semana passada.

De acordo com o boletim do NHC divulgado esta madrugada, o olho de Dorian estava situado 70 quilômetros a leste-nordeste de Wilmington e 85 quilômetros a sudoeste de Cape Lookout, ambos na Carolina do Norte, enquanto avançava em direção nordeste a 24km/h. O furacão está atualmente varrendo o litoral da Carolina do Norte e as condições de tempestade tropical se expandem em direção norte com rapidez.

O previsão continua a indicar que Dorian pode tocar terra nas próximas horas no litoral da Carolina do Norte antes de seguir pelo Atlântico para a região de Nova Inglaterra e a província canadense de Nova Escócia.

Nas últimas horas, o furacão Dorian passou da categoria 3, com ventos máximos de até 185 km/h, à categoria 1, com ventos de até 150 km/h. A tempestade ainda não tocou o solo, não causou grandes estragos e nem provocou vítimas nos Estados Unidos. Segundo o último balanço das autoridades das Bahamas, 30 pessoas morreram devido à passagem de Dorian. O número ainda pode aumentar, dado que as equipes de emergência ainda não tiveram acesso a todas as zonas devastadas.

