Notas Brasil Fux e Moro defendem prisão após segunda instância

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (9), Dia Internacional do combate à corrupção, no Ministério da Justiça, o titular da pasta, ministro Sérgio Moro, e o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, defenderam a prisão após a condenação em segunda instância. Para Moro, a prisão em segunda instância é “uma instituição fundamental para a democracia”.

