A Primeira Divisão da Marinha dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (25) que prendeu, em operação conjunta com o Serviço Naval de Investigação Criminal, um total de 16 fuzileiros navais da base de Pendleton, em San Diego, no sul da Califórnia. As detenções, ainda segundo a nota, foram resultado de informação obtida durante uma investigação prévia relacionada a tráfico de pessoas.

