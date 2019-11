Gabarito oficial do Enem 2019 é divulgado

O gabarito oficial do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019 foi divulgado na tarde desta quarta-feira (13) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Os cadernos de prova também foram divulgados.

É importante lembrar que o número de acertos não representa necessariamente a nota final. Na correção do Enem, é usado o método chamado TRI (Teoria de Resposta ao Item) – modelo estatístico que leva em conta a dificuldade de cada pergunta e busca avaliar o desempenho do candidato em determinada área de conhecimento. As notas individuais serão divulgadas em janeiro de 2020.