Magazine Gabibol acompanha rebolado de Anitta e sobe ao palco em boate

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Gabigol na Milk Jurerê, em Florianópolis. Foto: Reprodução/Instagram Gabigol na Milk Jurerê, em Florianópolis. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gabigol está em Jurerê, em Florianópolis, curtindo o pós-réveillon. Durante um show de DJ Zullu numa boate, o jogador acompanhou o rebolado de Anitta e chegou a subir ao palco para dançar uma música da torcida do Flamengo.

Em setembro, ele foi visto numa festa na casa da Poderosa. Após o “flagra”, Rafaella Santos, irmã de Neymar e sua então namorada, apagou todas as fotos com ele e deixou de segui-lo. Embora Gabigol e Rafaella tenham passado o réveillon no mesmo lugar, em Barra Grande, na Bahia, não há registros dos dois juntos durante a viagem.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário