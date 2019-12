Futebol Gabigol justifica atitude da namorada, Rafaella, em prêmio

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

No Twitter, jogador foi questionado por uma fã e justificou a atitude da namorada Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A premiação que celebrou os melhores do Brasileirão, realizada no Rio na noite de segunda-feira (09), rendeu comentários nas redes sociais por conta de uma atitude de Rafaella Santos: a irmã de Neymar foi criticada por segurar a mão do namorado, o atacante do Flamengo Gabigol, quando ele comemorava, parecendo conter seus gestos.

No Twitter, ele foi questionado por uma fã e justificou a atitude da influencer, dona de estilo despojado em looks casuais. “Poderias ter ido sozinho pra festa iria aproveitar mais… já que Rafaella mandou você parar de cantar”, alfinetou a seguidora. O jogador, então, respondeu: “Ela não fez isso, apenas pediu para tomar cuidado com o troféu, se não ia voar na cabeça de alguém, estava empolgado, né?!”.

Diante da resposta de Gabriel, outra internauta se manifestou. “Que segurasse para você e deixasse você curtir o momento…”, escreveu a fã. O camisa 9 do Flamengo afirmou que, apesar de Rafaella ter segurado alguns troféus, ele continuou com outro na mão. “Ela segurou.. Só que foram muitos, né?! Precisava ajudar”, tuitou

Em seu discurso na premiação, Gabigol incluiu a irmã mais nova de Neymar em sua dedicatória. “Muito feliz por esse prêmio. Quero agradecer muito a Deus, minha família, minha namorada que está aqui e meus companheiros de clube”, afirmou o esportista. Seu destino na próxima temporada ainda é incerto: com contrato com a Inter de Milão, ele pode voltar para Europa ao fim do contrato, em 31 de dezembro, ou pode continuar no time carioca, se a negociação do rubro-negro com o time italiano der certo.

