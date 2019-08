De fevereiro a maio deste ano, os gastos com viagens de deputados estaduais e funcionários da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) quase triplicaram. Segundo a Alerj, de fevereiro a maio deste ano, deputados e funcionários gastaram quase R$ 140 mil. No mesmo período de 2018, foram pouco mais de R$ 51 mil – aplicada a inflação do período, o valor sobe para R$ 53 mil.

Deixe seu comentário: