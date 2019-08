Gatíssima aos 56 anos e avó de três netos, Solange Frazão prepara uma autobiografia de motivação e tem o filho como personal trainer

Você assistiu à novela ‘Verão 90’, que encerrou na última sexta-feira (26), e achou Lidiane (Claudia Raia), parecida com alguma celebridade? É porque você se lembra de Solange Frazão, musa fitness da década de 1990 estampada em uma série de capas de revistas, e sucesso com seus programas e vídeos de ginástica. Aos 56 anos, Solange vive como se o tempo não tivesse passado.

Mãe de três filhos e avó de três netos, ela não dá mais aula de ginástica há 15 anos. Está preparando uma autobiografia, dá palestras de motivação (sobre temas como superação, bem-estar, saúde e longevidade) e continua mantendo o corpo escultural. Detalhe: seu personal trainer é seu filho, Lucca, de 26 anos.

“Ele é formado e pós-graduado em Educação Física e é meu grande representante hoje em dia. Ele até brinca: ‘Não sou o filho da Solange Frazão, não, hein? Sou o Lucca!'”, diverte-se a musa, que, criando os filhos em meio a vários trabalhos, volta e meia levava a criançada para as academias em que dava aula. “Ele talvez tenha visto um pouco do meu trabalho e resolveu seguir em frente. Mas isso de ele dar aula nem veio por insistência da mamãe, não! Ele realmente se apaixonou pela profissão”.

O livro de Solange, ainda sem título, está sendo feito em parceria com a escritora Cintia Dalpino e deve estar nas livrarias em outubro ou novembro. A ideia é contar a sua história pessoal e profissional.

“É a história de uma mulher que dava aulas em academia e queria vencer, que cuidou dos filhos pequenos quando estava recém-separada”, conta ela, que vem enfrentando o envelhecimento com muito exercício e paciência. “Com a menopausa, algumas coisas ficam mais difíceis, você percebe que o envelhecimento fica mais real”.

Em ‘Verão 90’, Claudia Raia fez uma atriz que, lá pelas tantas, passou a gravar vídeos de ginástica. Solange também gravava vídeos e fazia sucesso como apresentadora, em emissoras como Band, Rede Mulher e RedeTV!.

“Às vezes, eu nem via a novela, mas aumentava o volume para ouvir a trilha sonora, que eu adoro! Sou apaixonada pela música dos anos 1990, que me remete ao meu tempo, às aulas que eu dava. E o personagem da Claudia é fantástico, os ritmos que ela ensina, as polainas, o jeitinho dela na TV, é tudo sempre muito espontâneo!”, diz Solange, lembrando que sua fama começou de verdade no fim da década, em 1997.

“Lembro que me inspirava muito na Jane Fonda e na Cindy Crawford, que também davam aulas de ginástica. Eu já vi muitas palestras da Jane, mas todas na internet. Ainda não consegui vê-la ao vivo. Quem sabe um dia?”, diz a apresentadora, que até hoje costuma ser chamada de “Jane Fonda brasileira” pelos fãs. “Pela vitalidade e pela boa forma. Tomo muito cuidado com alimentação, não como açúcar de jeito nenhum. Meu neto vive me pedindo chocolate, e eu compro pra ele, mas é sem açúcar”.

Sucesso

Influencers e musas fitness contam hoje com uma bela ajuda das redes sociais. Nos anos 1990, quando Solange Frazão começou, não havia nada disso. A apresentadora conta que tem guardado até hoje um baú de cartas que recebia dos fãs, sempre pedindo dicas e mandando mensagens carinhosas.

“Eu respondia umas 50 cartas por semana. Tinha amigos meus que faziam novela na Globo e diziam que não recebiam tantas cartas quanto eu!”, diverte-se ela, que dava até o endereço da sua casa nos programas de TV. “Imagina alguém fazer isso hoje? Sentia que a vida deles estava se transformando. Via isso nos nossos encontros nas ruas, quando eles ficavam na porta das emissoras onde trabalhei”.

Hoje, o contato é pelas redes sociais. Só no Instagram, Solange tem mais de 400 mil seguidores. “Minhas filhas é que me falaram: ‘Você tem que tentar mexer em redes sociais’, e eu achava muito complicado. Pensava: ‘Ah, não vou saber mexer com isso, quem sabe alguém me manda uma carta?'”, brinca. “Mas a minha grande conquista com isso é a amizade, é saber que as mulheres me procuram para ficar mais bonitas, mais alegres”.

Avó

São três os netinhos de Solange: Maria Luiza, de 1 ano, é filha da primogênita da apresentadora, a publicitária Bruna. A filha do meio de Solange, a arquiteta Thabata, teve Thiago, de 2 anos, e Tom, de 10 meses. A professora de ginástica mal consegue explicar o sentimento. “Nem encontro uma palavra para definir o que é ser avó. Sou dedicada e presente, se possível estou junto deles todos os dias. O Thiaguinho, que já tem dois anos, fala: ‘Boa noite, vovó, te amo”‘. Imagina o que é isso?”, conta. “Sempre me falavam que ser avó era cuidar sem ter responsabilidade. Eu não entendia. Hoje entendo. Ser avó é deixar tudo mais livre”, diz.

