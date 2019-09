Gaúcha vencedora de prêmio em Viena é homenageada por presidente da ABE e por diretora do Colégio Farroupilha

Ex-aluna do colégio Farroupilha, Marcella Cesa Bertoluci, foi homenageada ontem (9) pelo presidente da Associação Beneficente e Educacional (ABE) e pela diretora pedagógica do Farroupilha, Marícia Ferri, pela vitória do desafio “#IamJA Video Star Contest”, promovido pela JA Worldwide, uma iniciativa da Junior Achievement (JA). Natural de Porto Alegre, a jovem teve a ideia de criar o Missão Diversão há dois anos, quando um programa desenvolvido no Colégio Farroupilha, onde ela estudava, incentivou os alunos a criarem os seus projetos sociais, mas com enfoque inovador. A premiação aconteceu no sábado da semana passada (31), durante a JA Global Alumni Conference 2019, em Viena, na Áustria.

“Participar desse evento me abriu muitas portas. Fiz conexões muito importantes que certamente vão me ajudar a alavancar o projeto. Aprendi demais e fui muito inspirada pela galera do evento e pela energia e paixão da rede Junior Achievement”, declarou Marcella.

Para conquistar o prêmio, a jovem passou por algumas etapas: inscreveu um vídeo que foi classificado pela organização do evento como um dos 10 semifinalistas de todo o mundo; conquistou votos online tornando-se uma das três finalistas que ganhou a viagem para Viena; e, durante a JA Global Alumni Conference 2019, falou sobre como a JA impactou sua vida para uma plateia de 400 pessoas de vários países do mundo e uma banca composta por dois representantes da JA e dois empresários.

Deixe seu comentário: