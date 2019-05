Gauchafarma prevê crescimento de vendas no setor de medicamentos

A Gauchafarma, na próxima sexta-feira, dia 24, promove a 2ª Feira de Negócios, evento que contará com a inauguração do novo Centro de Distribuição de Medicamentos da empresa.

Com os R$ 5 milhões investidos nesse novo centro, a empresa prevê atender o crescimento futuro, reduzir custos médio de operação com aumento em volume e criar poder de barganha junto às indústrias fabricantes, além de valorizar a ideia de inovação no setor de medicamentos.

A Feira tem o propósito de fortalecer o segmento, construir pontes com novos clientes e mostrar a capacidade do setor de vender e investir ainda mais em um setor tão importante para os cidadãos e para a economia do estado. A edição anterior contou com a presença de 500 pessoas. Para esta 2ª edição, são esperados cerca de 1200 entre empresários do setor farmacêutico, varejo e indústria, além dos expositores.

Houve um aumento de 25% no volume de contratações da Gauchafarma com a ampliação do espaço. A expectativa é chegar a 100 novas pessoas até o final do ano, entre cargos de operação e gestão. Hoje a Gauchafarma abastece farmácias com 4000 mil itens. Com a ampliação, vai passar a 6000.

