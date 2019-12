Magazine Gaúcho Jakson Follmann confirma favoritismo e vence a terceira temporada do “PopStar”

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

Ex-goleiro da Chapecoense cantou "Evidências" no duelo final Foto: Reprodução de TV Ex-goleiro da Chapecoense cantou 'Evidências' no duelo final (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O gaúcho Jakson Follmann venceu a terceira temporada do “PopStar”, reality musical da TV Globo apresentado por Taís Araujo. Após três rodadas, o ex-goleiro da Chapecoense confirmou seu favoritismo e levou o prêmio de R$ 250 mil. No duelo final deste domingo (29), ele superou a atriz Helga Nemeczyk.

“Esse prêmio é de todos. Foram dias intensos, mas que valeram muito a pena. Muito obrigado”, disse Follmann, que se emocionou ao ter sua vitória confirmada. O ex-goleiro da Chapecoense foi o primeiro a se classificar para a final, após passar quase todo o programa entre as primeiras colocações.

Follmann escolheu uma canção clássica do sertanejo, “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó, para a batalha final com a atriz Helga Nemeczyk, que empolgou os especialistas com o hit “Unbreak My Heart”, de Toni Braxton. Na pontuação final, Follamnn atingiu 30,76 pontos, e Helga, 30,46 pontos. Nessa fase, era preciso receber, ao menos, nove estrelas (não só oito) para garantir a pontuação bônus, conquistada por ambos os finalistas.

Antes do programa deste domingo, Jakson Follmann afirmou não imaginava que teria um desempenho tão favorável no programa. “Meu intuito era mesmo me apresentar bem, achar uma performance bacana. Meu objetivo sempre foi me superar, já que eu sei que meu maior concorrente sou eu mesmo. Eu nunca tinha participado de nada assim, é tudo muito novo, desafiador, mas, graças a Deus, está dando tudo certo, estou superfeliz.”

No começo do programa, a apresentadora Taís Araujo explicou como seria a dinâmica da final, composta por três fases. Na primeira etapa, dois dos seis participantes que as menores pontuações na soma das notas dos especialistas, da plateia interativa, do público de casa e da estrela bônus seriam eliminados. Na segunda parte, o ranking foi zerado e os dois mais bem pontuados foram para a decisão final.

A mesa de especialista foi composta por Maria Rita, Fafá de Belém, Preta Gil, Tony Tornado, Projota, Dudu Nobre, que haviam participado nesta temporada da bancada, além do jornalista Artur Xexéo e Marcelo Soares, da gravadora Som Livre, e dos estreantes Emílio Dantas e Aline Rosa.

