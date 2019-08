Geisy Arruda lança canal no YouTube sobre sexo

Nesta segunda-feira (12), Geisy Arruda estará com um novo projeto. Conhecida por não ter papas na língua quando se trata de sexo, ela irá estrear o seu canal no Youtube com o programa Ponto G.

“Criei o canal com a ideia de ficar mais perto das pessoas, quero que elas conheçam uma Geisy que pouca gente conhece. Não admito preconceito, é muito menos machismo no meu canal. Estou muito empolgada com esse projeto”, falou ela sobre o canal.

Para o primeiro episódio, Geisy entrevistou o ator pornô Nego Catra sobre informações e curiosidades do mercado de filmes adultos. Além do bate-papo, o programa também contará com a modelo respondendo perguntas feitas por seus seguidores nas redes sociais.

Sensual

Geisy Arruda movimentou seu Instagram com novas fotos sensuais, em que surgiu usando uma calcinha fio-dental, meia arrastão e salto alto. O bumbum avantajado da famosa ficou em evidência. “Difícil é achar o ponto G dessa mulher dessa mulher”, disse, na legenda de uma das publicações. Os fãs não resistiram e deixaram diversos elogios nos cliques da musa.

“Sai da frenteee, essa mulher é um furacão”, “Maravilhosa” e “Que mulher é essa meu Deus”, foram algumas das mensagens que ela recebeu. Conhecida por sempre postar fotos ousadas, de biquíni, um fã já chegou a pedir nudes, para a famosa. Com ironia, Geisy respondeu: “Mando, claro. pera aí! Você tem preferência? Tipo, quer algo rápido ou demorado?”, disse.

“Um vídeo talvez tirando todas as partes da roupa lentamente e terminando com a calcinha na minha boca. Tem preferência da cor da lingerie?”, falou ainda a artista, que já esteve no programa Mega Senha.

Pergunta inusitada

No início do mês, Geisy Arruda resolveu relembrar de uma foto registrada na praia. No clique, ela surgiu esbanjando o bumbum avantajado, e na legenda, revelou uma pergunta inusitada que recebeu.

“Uma jornalista me ligou para perguntar se eu não me sinto pressionada com o tamanho da [bunda]. Eu queria dizer que tá cada vez + pesado carregar esse “fardo”!”, brincou, recebendo diversos elogios dos fãs.

“É muita homenagem recebida”, disparou um. “Você é simplesmente um colírio para meus olhos”, falou um outro. A musa recebeu também um comentário negativo. “Com diversas cirurgias e Photoshop querida ate a minha fica enorme”, falou a pessoa, sendo respondida por Geisy: “Pois tá aí um negócio que eu queria ver, era a sua raba”, confrontou.

A dona do bumbum volumoso sempre publica fotos encantadoras em seu Instagram, brincando com a imaginação dos seguidores. Inclusive, recentemente, ela até recebeu um pedido de “nudes”, por um internauta.

