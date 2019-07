General chama Carlos Bolsonaro de “pau-mandado do Olavo”, referindo-se ao escritor Olavo de Carvalho

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro plantou, e agora vai começar a colher. A última estocada do filho do presidente Jair Bolsonaro nos militares de alta patente com assento no governo – contra o ministro Augusto Heleno, do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) – já teve a primeira reação.

O general Luiz Eduardo Rocha Paiva, integrante da Comissão de Anistia do governo federal, disparou nesta terça-feira (02) uma mensagem de WhatsApp em que chama Carlos de “pau-mandado do Olavo”, referindo-se ao escritor Olavo de Carvalho.

“Pau-mandado do Olavo. Se o pai chama os estudantes vermelhinhos de idiotas úteis, e eu concordo, para mim, o filhinho dele é um ‘idiota inútil’, ou útil para os esquerdistas”, dizia a mensagem, acrescida de uma assinatura do general e um “pode repassar”.

A estocada de Carlos em Heleno ocorreu em uma página bolsonarista, a @snapnaro, que havia publicado o vídeo de uma pessoa que se diz jornalista e, sem provas, acusa o GSI e a FAB (Força Aérea Brasileira) de ser cúmplice do sargento Manoel Silva Rodrigues, preso na semana passada com cocaína na Espanha.

“Por que acha que não ando com seguranças? Principalmente aqueles oferecidos pelo GSI? Sua grande maioria pode ser até homens bem-intencionados e acredito que seja, mas estão subordinados a algo que não acredito. Tenho gritado em vão há meses internamente e infelizmente sou ignorado”, escreveu Carlos.

“Não digo que sou dono da razão e evitei até aqui me expor desse jeito, mas não está dando mais. Estou sozinho nessa, podendo a partir de agora ser alvo mais fácil tanto pelos de fora tanto por outros. Há muito mais nisso tudo! Mas se viemos aqui para deixar uma mensagem, creio que essa faz parte dela, mesmo que isso custe minha vida! Um abraço!”, prosseguiu o filho de Jair Bolsonaro.

Facebook

No mês passado, o vereador Carlos Bolsonaro teve a sua conta bloqueada pelo Facebook após ter publicado conteúdo que não seguiu os “padrões da comunidade”, código de conduta esperado pelos usuários da rede social. Ele compartilhou imagens de um homem armado e, por isso, ficou sete dias sem poder fazer novos comentários na plataforma.

Aos usuários do Twitter, rede social em que é mais ativo, Carlos reclamou sobre a suspensão do Facebook. Ele afirmou que a punição ocorreu “por mostrar um marginal impondo terror à população brasileira”. O parlamentar disse ainda que sua conta oficial é administrada por outras contas (não afetadas pelo bloqueio) e que sua equipe continuará “expondo as verdades que tentam omitir”.

Deixe seu comentário: