Gianecchini, Marieta Severo e Camila Queiroz são confirmados para “Verdades Secretas 2”

Os fãs de “Verdades Secretas”, exibida pela TV Globo em 2015, podem comemorar. O retorno da série foi confirmado nesta quarta-feira (09). De acordo com a colunista, a segunda temporada do folhetim será produzida para 2021 e terá no elenco estrelas como Reynaldo Gianecchini, Marieta Severo e Camila Queiroz.

Outra novidade é a parceria entre Walcyr Carrasco e Amora Mautner, que se repetirá após sucesso de “A Dona do Pedaço”. Diretora artística e autor também trabalharam juntos em “O Cravo e a Rosa”.

Além disso, a trama, que aborda o mundo da moda, pretende escalar muitos jovens modelos e, para encontrá-los, a produção de elenco viajará pelo Brasil. Procurada, a TV Globo confirmou apenas que Amora Mautner será a diretora da segunda temporada.

O folhetim de Walcyr Carrasco retratou tráfico e consumo de drogas, prostituição de adolescentes, aborto, adultério, bullying escolar, além de mostrar o impacto que uma família desestruturada da elite pode ter sobre os filhos.

O autor já havia confirmado em 2018 a vontade de criar uma segunda edição da série, que teve bons índices de audiência e também de repercussão tanto da crítica, quanto nas redes sociais. O último capítulo da novela gerou 26,5 milhões de visualizações na rede social durante seu horário de exibição, das 22h55min à 2h35min.

