O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu na quarta-feira (14) uma ação penal contra o ex-governador Sérgio Cabral (MDB-RJ) com base na decisão do ministro Dias Toffoli sobre uso de dados detalhados do Coaf (Conselho de Controle das Atividades Financeiras). É o primeiro processo decorrente da Operação Lava-Jato interrompido com base na decisão de Toffoli.

