Ginástica rítmica ganha ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima

Depois de perder uma das maiores hegemonias do Time Brasil pelos Jogos Pan-Americanos no último sábado (3), o conjunto da ginástica rítmica pôde comemorar hoje (5), ao final da prova de equipes de três arcos e dois pares de maças, sua primeira medalha de ouro em Lima-2019. As brasileiras marcaram 24,250 pontos na apresentação de equipes de três arcos e dois pares de maças e superaram as equipes do México (23,250 pontos) e de Cuba (22,200 pontos), que ficaram com as medalhas de prata e de bronze.

“Todo o esforço, o trabalho é recompensado. A gente veio com tudo, conseguiu mostrar tudo que a gente estava treinando. Ficamos muito felizes com o ouro”, afirmou a capitã do conjunto, Déborah Medrado.

É OUROOOOOOOO! 🇧🇷🥇 A segunda medalha do dia na ginástica rítmica. Agora foi a vez do conjunto brasileiro, na prova de 3 arcos e 2 maças. Que apresentação linda, meninas! 💚💛 📷Ricardo Bufolin/CBG pic.twitter.com/pFPkbyWE1h — Time Brasil (@timebrasil) August 5, 2019

Quadro de medalhas

O Brasil segue na vice-liderança do quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima. A delegação conquistou 23 medalhas de ouro, 17 de prata e 35 de bronze, 75 no total. O Canadá aparece em seguida, com 21 medalhas de ouro, 38 de prata e 25 de bronze, 84 no total. A liderança do quadro está com os Estados Unidos, que já conquistou 57 medalhas de ouro, 46 de prata e 37 de bronze, totalizando 140 medalhas.

