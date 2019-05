Giro de 180 graus

O conflito, que parecia sem fim, deu lugar à tentativa de entendimento, ontem pela manhã. No Palácio da Alvorada, surpreendentemente, os presidentes dos três poderes resolveram marcar data para assinatura de um pacto a favor das reformas: 10 de junho. Haverá união de esforços em torno de uma agenda, incluindo as reformas da Previdência e tributária, o debate sobre pacto federativo, a melhoria da segurança pública e o empenho na desburocratização. Acendeu a luz do bom senso, sinalizando que prevalecerá o interesse público.

Descoberta

O presidente Jair Bolsonaro se convenceu: não precisa de palanque, mas de votos no Congresso. Foi o que o levou a deixar as rivalidades para outra ocasião.

Para sair do buraco

Os participantes do encontro no Palácio da Alvorada perceberam que vivem no mesmo país em que o diagnóstico é este: o crescimento econômico até dezembro abaixo de 1 por cento; o desemprego em alta, a população empobrecida, empresas endividadas e investimentos baixos. Sem uma reação conjunta, estará com pé na depressão.

Nada com nada

Bastaram duas horas de acompanhamento da sessão plenária pela TV Senado, ontem, para perguntar: de que planeta surgiram Suas Excelências e em que país pensam que moram? Não para um segundo o festival de obviedades, redundâncias, personalismos e ineficácias.

Sem contestação

Antes da votação do novo salário mínimo regional, ontem, no plenário da Assembleia Legislativa, deputados da oposição se sucederam na tribuna por uma hora e meia, atacando o reajuste de 3,4 por cento proposto pelo governo.

O deputado Edson Brum, da base aliada, jogou gasolina na fogueira, ao subir à tribuna. Apresentou dados comparativos sobre o aumento médio nos quatro anos de cada governo em relação ao salário nacional: Germano Rigotto (25 por cento); Yeda Crusius (11 por cento); Tarso Genro (14 por cento) José Ivo Sartori (26 por cento).

Governo não consegue unanimidade

Na votação sobre as indicações para presidência e cargos de diretoria do Banrisul, a oposição criticou por mais uma hora e meia. Depois, o painel eletrônico registrou 15 votos contrários: sete do PT, dois do PSL, dois do MDB, dois do PDT, um do PSDB e um do PSol. A aprovação obteve 31 votos. A crítica dos que votaram contra foi sobre o aumento do salário que os futuros dirigentes receberão.

Há pressa

Os projetos de privatização, que o Executivo entregou na Assembleia, serão aprovados. A única dúvida: antes ou depois do recesso de julho.

Salvar vidas

A construção do Centro de Oncologia do GHC (Grupo Hospitalar Conceição) é uma demonstração do dinheiro público bem aplicado. Iniciada em fevereiro de 2018, a obra está orçada em 75 milhões de reais e ainda faltam 38 milhões. O prédio, na rua Francisco Trein, terá sete andares e 94 leitos.

Estrutura exemplar

O GHC é a maior rede pública de hospitais do Sul do país, atendendo 100 por cento pelo Sistema Único de Saúde. Com oferta de 1 mil e 510 leitos, é responsável pela internação de 55 mil e 900 mil pacientes por ano. Com equipe de 9 mil e 584 profissionais, o Grupo é responsável por cerca de 1 milhão e 400 mil consultas e 33 mil cirurgias anuais. Em exames, o Grupo soma 4 milhões e 300 mil por ano.

Sintonia

Os diretores do Grupo Hospitalar Conceição são André Cecchini (superintendente); Francisco Zancan Paz (técnico) e Cláudio da Silva Oliveira (administrativo e financeiro).

Surpresas

O governo do Estado vai conhecendo o que é enfrentar votações em campo minado.

