Gisele divulga a capa do seu livro de memórias: “Aprendi a me aceitar”

O aguardado livro de memórias de Gisele Bündchen acaba de ter sua capa divulgada. Com o título de Lessons – My Path to a Meaningful Life (Lições – Meu caminho para uma vida cheia de sentido, em tradução livre), a obra também já tem data de lançamento: 2 de outubro.

Em pré-venda na Amazon (US$ 27, a versão impressa, e US$ 9,99 para Kindle), o livro de 265 páginas promete mostrar um retrato íntimo da supermodelo, reunindo memórias de sua infância, família e momentos marcantes de seus mais de 20 anos de carreira.

“Escrever este livro foi uma experiência transformadora e intensa para mim”, disse ela em seu perfil no Instagram. “Lembrar de várias histórias que estavam adormecidas dentro de mim me fez sentir vulnerável e emotiva, mas, ao olhar para minhas sombras e inseguranças, aprendi a me aceitar e me amar de uma maneira mais profunda. Minha intenção, ao escrever este livro, é compartilhar como eu superei certos desafios em minha vida, com a esperança de que possa ajudar de alguma forma outras pessoas que estivessem passando por experiências semelhantes.”

A über model ainda revelou que todos os lucros obtidos com a venda do livro serão revertidos para o projeto Água Limpa, que ajuda a proteger as fontes de água para futura gerações, criado pelo pai de Gisele, Valdir Bündchen.

Sinopse

A sinopse do livro indica o que os leitores devem encontrar em suas 256 páginas: um retrato íntimo da “Gisele real”. “Lessons revela a vida intimidade de uma mulher muito pública – uma que vai inspirar mulheres de todas as idades a descobrir seu próprio poder, significado e proposta”, promete.

Entre as novidades da narrativa, a infância nada glamurosa da übermodel, desde que “começou sua jornada no Sul do Brasil, onde cresceu dividindo um quarto com as cinco irmãs e sofria bullying dos colegas de classe”.

O começo da carreira, seu estouro no mundo e a vida familiar de hoje também entram na pauta, claro, tendo como pontos destacados seu primeiro desfile o estilista inglês Alexander McQueen, que a projetou no mundo, encerrando a era da modelos de looks excessivamente esquálidos e pálidos, além do conhecido sucesso – “mais de 600 campanhas, 2 mil capas de revistas e 800 desfiles”.

“Animada para dividir com vocês o meu livro. Resgatar algumas histórias que vivi, o que aprendi nestes meus 37 anos, assim como os valores e as ferramentas que me guiaram para chegar onde cheguei tem sido uma experiência profunda e transformadora. Fico feliz em poder compartilhar um pouco desta jornada de altos e baixos que me trouxeram até aqui”, comemora a modelo no Instagram.

