Global reforça time de atendimento com Cris Ramos

A equipe de atendimento da Global está recebendo um grande reforço: Cris Ramos passa a fazer parte do time da agência. Com mais de 15 anos de experiência no mercado, atendendo a clientes como Grupo Paquetá The Shoe Company, Senac, Sesc, Shopping Total, Lojas Renner, Panvel, John Deere, Oi e Banrisul, a executiva assume a gestão de negócios de um dos grupos de contas, ao lado das também gestoras Fernanda Farias e Ana Paula Salon.”Quero impulsionar o desenvolvimento da equipe para que juntos possamos construir grandes projetos, fazendo entregas importantes e relevantes aos negócios dos clientes”, diz a publicitária.

“A Cris une a sua experiência com a sua provocação constante pela busca de novas soluções para os clientes. Estamos bem felizes com a chegada dela na operação”, acrescenta Daniel Skowronsky, CEO da Global.

