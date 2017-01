Gloria Maria Ã© chamada de deselegante na web e rebate no mesmo tom

A jornalista Glória Maria rebateu uma seguidora que a chamou de deselegante no Instagram. “Você foi deselegante comigo. Não aceitou meu pedido de foto. Me deixou muito sem graça. Já haviam me dito que você era metida, agora ficou comprovado”, escreveu a internauta.

A crítica, postada nos comentários de uma foto na manhã de sábado (14), foi respondida: “Querida, deselegante foi você que queria uma foto e, ao invés de chegar perto e pedir, ficou do outro lado da rua me chamando aos berros e gritando para que eu fosse até onde você estava. Carinho é ótimo e costumo atender qualquer pessoa. Mas não aceito falta de educação. Um bom ano pra você.”

Comentários