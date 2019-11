GM suspende entregas do Onix Plus por risco de incêndio

A GM (General Motors) determinou a suas revendedoras que suspendam a entrega aos clientes do novo Chevrolet Onix Plus pela possibilidade de incêndio no modelo. A ordem consta de um comunicado interno da companhia. Lançado em setembro, o modelo foi o sedã mais vendido do País em outubro, com 7.140 unidades emplacadas.

O comunicado, datado de 5/11, diz que General Motors anunciará um recall para a correção do problema nas unidades já entregues, com atualização do software de gerenciamento do motor, e disponibilizará aos proprietários veículos alugados “pelo tempo necessário”. Não há informação sobre quando as medidas serão adotadas, e o que os clientes devem fazer.

De acordo com o comunicado, “em condições muito específicas de pressão atmosférica, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e composição do combustível, o software de gerenciamento do motor pode, eventualmente, apresentar uma falha, com risco de danos ao motor e potencial incêndio”. Caso o veículo apresente o problema, um alerta visual será emitido no painel de instrumentos, com o acendimento da luz de injeção, ou do motor.

Veículos serão recolhidos

De acordo com uma fonte, todas as unidades do Onix Plus vendidas até o momento serão convocadas para retornarem às concessionárias e ficarão imobilizadas, já que não há previsão para a atualização do sistema que corrige o problema. A partir daí, os clientes terão à disposição os veículos alugados prometidos pela GM no comunicado.

Incêndios no Onix Plus

Ainda em setembro, mês de lançamento do Onix Plus, uma imagem de uma unidade do modelo pegando fogo no pátio da GM em Gravataí (RS) surgiu nas redes sociais. Em seguida, outras passaram a ser publicadas já com os proprietários dos veículos.

A GM lançou o Onix Plus como sucessor do Prisma, que já era o sedã mais vendido do País em 2019. Desde o lançamento, em setembro, até outubro, o novo modelo teve 8.775 unidades emplacadas, de acordo com a Fenabrave, associação das concessionárias.