Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2019

Tricolor gaúcho enfrenta o Goiás na casa do adversário. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Grêmio visita o Goiás neste domingo (8), no Estádio Serra Dourada, pela 38ª rodada do Brasileirão.

A goleada de 5 a 1 sofrida para o Palmeiras, na última semana, encerrou o sonho do Goiás de alcançar a última vaga para a Libertadores de 2020. A briga agora é apenas para terminar em nono lugar, o que renderia uma premiação mais alta.

Para o último compromisso do ano, o técnico Ney Franco conta com o retorno do atacante Michael, artilheiro da equipe no campeonato, que volta de suspensão.

Já o Tricolor gaúcho, sem mais nada a fazer no campeonato, antecipará as férias para vários de seus profissionais. Quem comanda o time na tarde deste domingo é o auxiliar Victor Hugo Signorelli, já que o técnico Renato Portaluppi também já está em férias.

Equipe técnica

GOIÁS: Tadeu; Yago Rocha, Rafael Vaz, Fábio Sanchez e Marcelo Hermes; Gilberto Jr, Leo Sena, Yago Felipe; Leandro Barcia, Michael e Rafael Moura. Técnico: Ney Franco.

GRÊMIO: Phelipe; Felipe, Ruan, Rodrigues e Juninho Capixaba; Darlan, Matheus Frizzo, Patrick, Ferreira e Pepê; Isaque. Técnico: Victor Hugo Signorelli (interino).

Arbitragem

Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer. VAR: Emerson de Almeida Ferreira (quarteto mineiro).

