Golpe no Facebook rouba dados da conta oferecendo vagas de emprego

Cerca de 300 mil pessoas já foram prejudicadas por um novo golpe que anda circulando pelo Facebook, de acordo com a PSafe. O principal objetivo do crime é roubar os dados dos usuários e invadir seus perfis, e tudo ocorre por meio de um link malicioso que oferece vagas de emprego e alguns benefícios.

Como funciona

Ao clicar no link malicioso, o usuário é redirecionado para uma página falsa de captura de dados na qual são solicitados o e-mail e a senha usados para acessar a rede social. Após fazer isso, deve-se copiar um código de segurança para verificar e autenticar o acesso. O problema é que esse código é usado para que o hacker consiga se conectar à conta do usando qualquer outro dispositivo.

E não fica apenas nisso. A vítima também é incentivada a ganhar uma falsa vantagem: usar Netflix e Spotify gratuitamente por 1 ano. Nessa etapa, é preciso informar dados pessoais, como número do celular e o nome completo. Com isso, o golpista passa também a ter acesso a informações que podendo usar ou revender.

A equipe da PSafe que identificou o golpe ressalta que os cibercriminosos estão se aproveitando de lives feitas por pessoas famosas e perfis que atraem um grande público para praticar o crime. O diretor do laboratório de segurança da empresa, Emilio Simoni, alerta ainda que, para passar mais credibilidade e chamar atenção, os hackers estão usando até mesmo propaganda incentivada a fim de atingir um número maior de pessoas.

É interessante observar que essa é a primeira vez que um golpe que rouba os dados de acesso do usuário toma uma proporção tão grande. Segundo os especialistas em segurança da PSafe, o sucesso está relacionado com o impulsionamento dos posts dentro da rede social.

Evite problemas

Para se proteger, vale uma dica básica, simples e eficiente: não clique em links duvidosos e não verificados. Outro ponto é ficar de olho e ter cautela quando algum tipo de serviço solicitar informações pessoais e credenciais. Ou seja, só entregue seus dados quando tiver total certeza de que é seguro.

Criptomoeda do Facebook

A presidente da Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Maxine Waters, fez um pronunciamento na última semana pedindo que o Facebook aguarde antes de lançar oficialmente sua criptomoeda. A deputada quer que, antes de levar a Libra ao mercado, a empresa espere uma análise do Congresso e das agências reguladoras.

Waters defende que os executivos do Facebook compareçam ao Congresso para prestar esclarecimentos sobre a criptomoeda, argumentando que a companhia tem, repetidamente, negligenciado a proteção e a cautela no uso dos dados dos clientes. A deputada menciona o “passado problemático” do Facebook para justificar o requerimento para que a empresa segure o desenvolvimento da Libra até que o Congresso e as agências reguladoras examinem o assunto e tomem alguma decisão.