A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta terça-feira (22) um homem suspeito de comandar um grupo que mudava o endereço do cadastro de noivos que deixavam listas de casamento em grandes lojas. Segundo a investigação, os estelionatários desviaram mercadorias durante nove anos. A denúncia partiu de uma loja de departamentos e pode ter ocorrido em outras regiões do País.

