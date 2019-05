O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, comparou as milícias com as máfias, e exortou os criminosos a se entregarem e fazerem delações premiadas. As declarações foram dadas nesta terça-feira (28), durante a entrega de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Segundo ele, não há bandidos de estimação, independentemente se usa farda ou distintivo.

