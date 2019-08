A ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, foi recebida nesta quinta-feira (29) pelo governador Eduardo Leite na Casa Branca, sede oficial do Executivo durante a Expointer. Eles discutiram temas de interesse do agronegócio gaúcho, como políticas públicas para os setores do arroz e da pesca e acordos comerciais e sanitários em negociação.