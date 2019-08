Em agenda na região Central, nesta sexta-feira (2), o governador Eduardo Leite participou do “Meio-Dia em Pauta”, evento organizado pela Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria. Ao palestrar, Leite traçou um diagnóstico fiscal do Estado, destacou o que chama de “governo em evolução” e disse que o Rio Grande do Sul precisa “superar a agenda da crise”.

