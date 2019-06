Governador gaúcho viaja com comitiva ao Chile para “ampliar a presença do Estado na América Latina”

Um comitiva gaúcha viajará ao Chile, nesta terça-feira (4), e fará diversas reuniões de negócios. O governador Eduardo Leite, secretários de Estado e empresários participarão de um seminário organizado em conjunto com a Federação das Indústrias do Estado (Fiergs) e o governo chileno, além de encontrar-se com representantes da Ultramar e da CMPC.

Integrarão a comitiva da viagem os secretários de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, e de Logística e Transportes, Juvir Costella; além dos secretários extraordinários de Parcerias, Bruno Vanuzzi, e de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos. Além deles irá o superintendente dos Portos do Rio Grande, Fernando Estima.

O objetivo da viagem, após a visita aos Estados Unidos, é se consolidar na América Latina, diz Leite. “No mês passado, tivemos a oportunidade de apresentar o Rio Grande do Sul a alguns dos maiores investidores do mundo, na viagem a Nova York. Agora, nossa intenção é ampliar a presença do Estado na América Latina, visto que temos uma posição estratégica no Mercosul e muitas possibilidades a serem exploradas com países vizinhos, como o Chile”, afirma.

No último ano, o Brasil foi o país latino-americano com que o Chile mais negociou, sendo o comércio chileno o segundo mais acionado pelo Brasil, atrás da Argentina. Conforme o governo do RS, em 2018, as exportações gaúchas para o Chile alcançaram US$ 489,7 milhões, o maior valor para os últimos 10 anos. O mercado chileno ainda seria quarto ou quinto maior parceiro comercial do RS, com participação média de 2,2% nas exportações gaúchas.

Programação do seminário com participação do governo gaúcho (terça-feira, dia 4/6):

(o fuso horário chileno é atrasado em uma hora, comparado ao de Brasília)

9h35 – Abertura do evento seminário Oportunidades de Negócios RS–Chile

10h15 – Apresentação do governador Eduardo Leite sobre potencialidades do RS

11h45 – Coletiva de imprensa com o governador e o presidente da Fiergs, Gilberto Petry

Local: Salón del Consejo General Centro de Conferencias de Sofofa – Las Condes, Chile

12h30 – Reunião-almoço com representantes da empresa Ultramar

Local: Las Condes

14h45 – Reunião com representantes da CMPC

Local: Santiago

18h – Reunião estratégica entre governo, Fiergs e Sociedad de Fomento Fabril

Local: Las Condes

19h – Coquetel de boas-vindas oferecido pela Câmara Chile–Brasil de Comércio

Local: Hotel Intercontinental

*

Deixe seu comentário: