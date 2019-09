O governador Eduardo Leite indicará, nos próximos dias, o advogado Eduardo Macluf para presidir o Badesul. A escolha foi confirmada nesta terça-feira (10), e será encaminhada para avaliação do Conselho de Administração do banco. Superadas as etapas administrativas internas, a indicação será levada à Assembleia Legislativa, responsável por deliberar sobre o assunto.

Deixe seu comentário: