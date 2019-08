Governadores da Amazônia são chamados para reunião em Brasília

Governadores da Amazônia Legal foram chamados pela Presidência da República para uma reunião em Brasília (DF) no início da semana que vem. O encontro deve ocorrer na segunda-feira (26) ou na terça-feira (27), segundo informou o governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB). As informações são do blog de Gerson Camarotti, do portal de notícias G1, e do governo do Pará.

A Amazônia Legal engloba os Estados do país onde há a presença da floresta. Fazem parte do grupo, além de todos os estados da região Norte, o Maranhão e o Mato Grosso.

O chamado para a reunião em Brasília ocorre em meio ao alastramento das queimadas na Amazônia nos últimos dias. As perdas de área verde tem gerado reações no Brasil e no exterior. Governos de países como a França e a Alemanha manifestaram intenção de discutir a situação no G7 (grupo das sete maiores economias do mundo). Além disso, movimentos internacionais começam a defender boicote aos produtos do agronegócio brasileiro.

No início da crise das queimadas, Bolsonaro chegou a acusar ONGs e os governadores da região.

Na avaliação de auxiliares do presidente, uma ação conjunta com governos estaduais é fundamental para conter o desmatamento.

Força-tarefa

O governo do Pará enviou uma força-tarefa à região da Transamazônica para ações ostensivas e preventivas de combate ao desmatamento, que deve atuar por pelo menos 30 dias. A confirmação feita na tarde desta sexta-feira (23), em coletiva de imprensa, pelo governador Helder Barbalho, compõe uma série de medidas tomadas em prol da preservação ambiental na região da Amazônia Legal. Para o chefe do Executivo Estadual, as queimadas são um problema gravíssimo da humanidade, cuja repercussão internacional poderá gerar embargos e sanções econômicas devastadoras.

Helder afirmou que o Fórum de Governadores está construindo uma carta-manifesto, solicitando que o Governo Federal possa cooperar e colaborar na formação de brigadistas. A atuação ocorreria em paralelo às parcerias que possam ser estabelecidas com a presença das Forças Armadas – já há um encaminhamento nesse sentido, com foco na fiscalização do desmatamento e contenção de áreas de focos de queimada. Ele admitiu que o Governo do Pará não tem condições de realizar esse enfrentamento sem apoio dos demais entes.

“Estamos junto ao [Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade] ICM-Bio, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis [Ibama], Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) em ações de combate e reforço ao monitoramento e fiscalização, que possam permitir a repressão daqueles que estão agindo de forma ilegal”, reforçou o governador, detalhando a composição da força-tarefa. “Temos alertado sobre o crescimento do desmatamento desde o início do ano. Porém, isto tudo ganha uma proporção muito mais elevada com a diminuição das chuvas”, explica.

