Governo abre consulta pública sobre redes 5G; veja como participar

Aqueles que tiverem sugestões a respeito da utilização e da implementação do 5G no Brasil agora encontram um canal oficial para se expressar. O MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) iniciou nesta terça-feira (2) a consulta pública sobre a quinta geração de conectividade móvel. As informações são do portal Tecmundo.

A campanha vai reunir respostas de cidadãos interessados antes de escrever o chamado “Estratégia Brasileira para Redes de Quinta Geração”, um documento que servirá de base para as políticas do 5G no País.

Segundo o MCTIC, o documento vai permitir ao governo ter uma visão geral em forma de diagnóstico da situação da infraestrutura no País, das necessidades do consumidor e dos desafios dessa nova tecnologia.

Como participar

A consulta pública pode ser acessada por meio do site do ministério. As respostas podem ser enviadas até 31 de julho; todas possuirão caráter público e serão divulgadas ao final do período de contribuições.

As perguntas foram divididas em cinco temas — radiofrequência; outorga e licenciamento; pesquisa, desenvolvimento e inovação; aplicações; e segurança no ambiente 5G — e foram elaboradas a partir do texto-base da Estratégia, que pode ser acessado online na própria página da consulta pública e cuja leitura é recomendada antes da participação.

Teremos mais celulares com 5G do que 4G em 2023

Ao que parece, a mudança será rápida a partir de agora: apenas quatro anos, culminando em 2023, teremos mais celulares que se conectam na rede 5G do que conectados no 4G. Atualmente, temos praticamente apenas cinco modelos de smartphones no mundo que se conectam ao 5G, mas a empresa de pesquisa Canalys afirma que isso vai mudar em breve.

De acordo com a pesquisa, a grande mudança vai acontecer primeiro na China, isso porque as empresas de telefonia e a rede 5G está mais desenvolvida — alô, Huawei. Segundo Nicole Peng, vice-presidente da Canalys, “a China será responsável por uma escalada agressiva em marketing nos próximos anos. Porém, a adoção em massa de celulares 5G não representa uma implementação de sucesso da conectividade. Uma implementação completa do 5G vai demorar muito mais tempo, já que é muito mais complexa que o 4G, para oferecer os benefícios da 5G eMBB (algo como Mobile Broadband melhorada)”.

Com a chegada de mais modelos com conectividade 5G, a Canalys acredita que teremos cerca de 800 milhões de unidades do tipo em 2023, cerca de 51,4% do mercado. Só a China será responsável por uma fatia de 34% deste número, enquanto a América do Norte terá 18,8%.

Como nota o CNET, atualmente, existem os seguintes modelos com a conectividade: Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ, OnePlus 7 Pro, Oppo Reno 5G e Moto Z4 com mod 5G Moto.

