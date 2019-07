Governo alemão entrega pesquisa sobre sistemas construtivos com uso de alta tecnologia à empresa brasileira

A Verdi e a Siscobras, empresas brasileiras do setor de engenharia, receberão do IAB – Instituto Alemão de Pesquisa Aplicada à Construção a conclusão do projeto que prevê sistemas construtivos 100% sustentáveis. O evento de apresentação ocorrerá no dia 23 de julho, às 15 horas, no Hotel Sheraton, em Porto Alegre. A pesquisa inovadora “MEACS Brasil” propõe a construção de presídios e, com a presença de órgãos de segurança de todo o Brasil e da imprensa, será apresentado, pela primeira vez, o projeto, desde a sua concepção acadêmica até as vias práticas para aplicação aos projetos arquitetônicos prisionais do país.

Serviço:Verdi, Siscobras e IAB apresentam o projeto “MEACS” – Sistemas construtivos autossustentáveis com uso de alta tecnologia/ 23 de julho, terça-feira, 15 horas/ Hotel Sheraton – Sala Santiago (R. Olávo Barreto Viana, 18 – Moinhos de Vento – Porto Alegre)

