Governo anuncia Plano Safra com aumento de orçamento para pequenos, médios e grandes produtores

O governo anunciou nesta terça-feira (18), durante cerimônia no Palácio do Planalto, a liberação de R$ 225,59 bilhões em financiamentos por meio do Plano Safra 2019/2020 para os pequenos, médios e grandes produtores. Conforme a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, adiantou nos últimos meses, o volume destinado à agricultura empresarial é maior dos R$ 225,3 bilhões anunciados na safra passada.

O presidente Jair Bolsonaro, aproveitou em seu discurso para fazer um apelo aos deputados e senadores sobre o porte de armas. ” A segurança no campo é uma coisa importantíssima e nós ampliamos no decreto o porte de arma de fogo em todo o perímetro da propriedade de vocês. Não deixem esses dois decretos morrerem na câmara ou no senado. Nossa vida é muito importante. A segurança tem que estar acima de tudo”.

Distribuição do valor

R$ 169,33 bilhões para o custeio, comercialização e industrialização;

R$ 53,41 bilhões para investimentos;

R$ 1 bilhão para seguro rural;

R$ 1,85 bilhão para apoio à comercialização.

Taxas de juros, para custeio, comercialização e industrialização

3% e 4,6% ao ano para pequenos produtores, participantes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

6% ao ano para os médios produtores;

8% para os grandes produtores.

Apoio à comercialização

Segundo o Ministério da Agricultura, o valor previsto de R$ 1,85 bilhão para o apoio à comercialização será liberado por meio das modalidades de aquisição direta ao produtor e via contratos de opção de venda e subvenção de preços. O governo informou que esse orçamento embute preços mínimos com reajuste médio de 7% para os principais produtos. “Esses valores tiveram como referência os custos das lavouras, os preços nos mercados internacionais e a perspectiva da taxa de câmbio”, acrescentou.

Agricultura familiar

Segundo o governo, os produtores beneficiários do Pronaf terão R$ 31,22 bilhões à disposição. Os recursos para custeio ou investimento terão juros de 3% ao ano, na exploração extrativista sustentável e produção de ervas medicinais, aromáticas e condimentares.

O que é o Plano Safra?

O Plano Safra é um conjunto de ações para o fortalecimento da agricultura familiar. São feitas ações para oferecer segurança jurídica da terra, com titulação e regularização fundiária; seguro da produção; ações para o Semiárido; Assistência Técnica e Extensão Rural; entre outros.

