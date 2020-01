Rio Grande do Sul Governo discute parceria com a ONU para estruturação de PPPs em unidades de conservação

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Representantes do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos estiveram reunidos com Leite (ao centro) e secretários no Piratini. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Representantes do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos estiveram reunidos com Leite (ao centro) e secretários no Piratini. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Em mais um passo para estimular o desenvolvimento do Estado, por meio de investimentos privados e visando a melhoria dos serviços públicos, objetivo central do programa RS Parcerias, o governador Eduardo Leite se reuniu, na tarde desta terça-feira (7), com representantes do UNOPS (Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos).

Braço da ONU que apoia governos e outras instituições nas áreas de infraestrutura e gestão de projetos, a UNOPS é cotada pelo Rio Grande do Sul para ajudar na estruturação de possíveis PPPs (parcerias público-privadas) de UCs (unidades de conservação) gaúchas.

As UCs são territórios com características naturais relevantes definidos e protegidos por lei pelo poder público. Atualmente, o SEUC (Sistema Estadual de Unidades de Conservação) do RS abrange 23 áreas. Dessas, cinco foram eleitas como prioritárias pelo governo do Estado:

– Parque Estadual de Itapuã (em Viamão)

– Parque Estadual de Itapeva (em Torres)

– Parque Estadual do Delta do Jacuí (em Porto Alegre)

– Parque Estadual do Turvo (em Derrubadas)

– Parque Estadual do Tainhas (nos municípios de Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará do Sul)

Além das UCs, o governador pediu à diretora da UNOPS no Brasil, Claudia Valenzuela, que o organismo estude, em parceria com os secretários de Parcerias, Bruno Vanuzzi, de Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos, e de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, e as respectivas equipes, a possibilidade de estabelecer parcerias com a iniciativa privada no Jardim Botânico, na Capital.

“Nosso governo entende que, com a participação da iniciativa privada, esses locais vão ter melhor cuidado e preservação de suas riquezas ambientais, aliado ao potencial de desenvolvimento econômico a partir da exploração do turismo sustentável e ecológico”, destacou Leite.

A UNOPS irá avaliar as áreas elencadas pelo governo e deverá apresentar propostas. A partir disso, o Estado irá ou não estabelecer um convênio com o organismo para dar andamento aos projetos, levando em conta aspectos ambientais, econômicos e financeiros.

