Governo do Estado anuncia calendário da folha de outubro do funcionalismo

O calendário de pagamento da folha de outubro do Poder Executivo foi divulgado, nesta quinta-feira (31), pelo governo do Estado. A Secretaria da Fazenda iniciará o pagamento dos contracheques no dia 14 de novembro, após a quitação total da folha de setembro.

No dia 14 de novembro serão quitados os salários do grupo de servidores que recebem líquido até R$ 1.700, o que representa 35% dos vínculos. Quem recebe acima deste valor terá o salário quitado no sistema de parcelas. Conforme o Tesouro do Estado, o primeiro depósito será no valor de R$ 700 no dia 20 de novembro.

Um novo pagamento está previsto para o dia 10 de dezembro, no valor de R$ 1.000. Um dia depois, 11 de dezembro, o governo deposita nova parcela, de R$ 800, quitando a folha para quem recebe líquido até R$ 2.500 (54% dos vínculos).

No dia 12 de dezembro, o Tesouro deposita mais R$ 1.100 e quita os contracheques de outubro de 67% do funcionalismo. A quitação total da folha de outubro está prevista para o dia 13 de dezembro.

“As dificuldades financeiras são grandes e persistentes, por isso, permanecemos trabalhando, incansavelmente, para implementar soluções duradouras para o equilíbrio entre as receitas e as despesas. Estamos desenvolvendo um conjunto de ações, denominado Receita 2030, para a modernização tributária, estamos focados na adesão ao RRF [Regime de Recuperação Fiscal] e apresentando um conjunto de medidas para uma reforma estrutural do estado, que traga modernização e equilíbrio à gestão financeira do Rio Grande do Sul”, afirmou o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso.