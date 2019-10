Governo do Rio Grande do Sul libera R$ 31,4 milhões para área da educação

O governo do Rio Grande do Sul liberou R$ 31,4 milhões para a área da educação. Cerca de R$ 20,1 milhões serão destinados a obras, reformas, melhorias e modernização tecnológica, cultura digital e ao Programa Escola em Tempo Integral de Ensino Fundamental. O restante da verba, R$ 11,3 milhões, deverá ser investido na continuidade de obras e reformas em 103 escolas que devolveram, no dia 31 de maio, os recursos provenientes do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

Para 2020, com o intuito de suprir a demanda do Banco Mundial, está prevista a liberação de mais R$ 26,4 milhões, o que totaliza um investimento de R$ 37,6 milhões. O objetivo do governo estadual é atender as 325 instituições de ensino que tiveram os recursos estornados em função da data-limite imposta pela instituição financeira.

As verbas disponibilizadas são oriundas do salário-educação e do Tesouro do Estado.

Deixe seu comentário: