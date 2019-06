Governo dos EUA proíbe americanos de realizar viagens de cunho cultural e educacional para Cuba

O governo dos Estados Unidos aplicou novas restrições para os cidadãos americanos que desejam viajar para Cuba. De acordo com o Departamento do Tesouro, não serão permitidas viagens para a Ilha com o cunho educacional e cultural em grupo.

“Cuba continua a desempenhar um papel desestabilizador no Hemisfério Ocidental, fornecendo uma plataforma comunista na região e apoiando adversários dos EUA em lugares como a Venezuela e a Nicarágua, fomentando a instabilidade, minando o estado de direito e suprimindo os processos democráticos”, disse Steven Mnuchin, secretário do Tesouro americano.

Em 2014, durante o governo de Barack Obama, os Estados Unidos estabeleceram relações formais com o governo comunista de Cuba. Mas antes disso, americanos que desejavam ir para a ilha caribenha com o intuito cultural realizaram a viagem – que ficou conhecida como “people to people”.