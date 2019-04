O Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica estão buscando formas de baratear o custo da energia elétrica no País. Em junho, o governo deve apresentar um novo modelo para o mercado de gás natural, que vai incluir a substituição das usinas termelétricas a óleo por gás. Com isso, deve ocorrer uma redução de 50% no custo do combustível.

Deixe seu comentário: