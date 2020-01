Economia Governo federal anuncia aumento do piso salarial dos professores

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Segundo o ministro da Educação, o reajuste anunciado “é o maior aumento em reais desde 2009” Foto: Reprodução/Pixabay (Foto: Reprodução/ Pixabay) Foto: Reprodução/Pixabay

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciaram, por meio de uma transmissão ao vivo na internet na quinta-feira (16), o aumento de 12,84% no piso salarial dos professores previsto no Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

Segundo Weintraub, o reajuste anunciado “é o maior aumento em reais desde 2009”. Com o aumento, acima da inflação de 2019 (4,31%), o piso salarial dos professores da educação básica em início de carreira passa de R$ 2.557,74 para R$ 2.888,24.

Durante a transmissão na internet, o presidente também anunciou, ao lado do secretário de Cultura, Roberto Alvim, o lançamento do Prêmio Nacional das Artes, que irá destinar mais de R$ 20 milhões para a produção artística no País.

