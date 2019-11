O governo gaúcho depositou nessa quinta-feira os salários dos servidores do Executivo que recebem até R$ 1.700 líquidos (35% das matrículas). Com isso, foi iniciado o calendário de quitação dos contracheques referentes à folha de outubro. Para quem recebe acima desse valor, o pagamento será fracionada. A primeira parcela, no valor de R$ 700, está prevista já para esta segunda-feira.