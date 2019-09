Enquanto os gaúchos votam na Consulta Popular 2019 – a votação encerra nesta sexta-feira (6) –, o governo do Estado trabalha na próxima edição. Na quarta-feira (4), integrantes da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, do Escritório de Desenvolvimento de Projetos e da Procergs receberam a startup de inovação em gestão pública Colab para uma oficina focada no processo de 2020.

