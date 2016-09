Governo gaúcho obtém aval do BNDES para restabelecer operações do Badesul

Em reunião na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, e a diretora-presidente do Badesul, Susana Kakuta, obtiveram retorno de que será restabelecido o fluxo de operações com o órgão de fomento do RS nos mesmos parâmetros que vinha ocorrendo.

A medida foi anunciada nesta quarta-feira (28) em encontro do qual participaram o presidente do Conselho de Administração do Badesul, Josué Barbosa, e do representante da Secretaria da Fazenda Antonio Carlos Provenzano. Neste mês, o limite de crédito para novas operações havia sido suspenso.

Na reunião foi acertado que as liberações de recursos estarão condicionadas a um plano de recuperação do ponto de equilíbrio operacional e da redução de dependência do BNDES, com quem o Badesul mantém uma relação desde 1975. O plano deverá ser harmonizado entre a instituição e seu controlador (Estado) e terá acompanhamento pelo BNDES. “Agora é mãos à obra na retomada das operações para a reconstrução de uma nova vida no Badesul”, disse a presidente.

Susana Kakuta lembrou que, desde o início da gestão, uma série de medidas foram adotadas para melhorar o resultado do órgão de fomento. Entre as ações estão enxugamento de despesas, aumento da qualidade carteira, aprimoramento do sistema de governança, renegociações e programa de demissão estimulada. Acrescentou que o Badesul, durante toda sua história, cumpriu integralmente com suas obrigações técnicas e financeiras junto ao BNDES, estando 100% adimplente.

Conforme Susana, essa boa notícia reforça a missão e a importância do Badesul no apoio ao fomento do desenvolvimento do estado.

