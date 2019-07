Governo não teme questionamento da Justiça sobre reforma da Previdência

Em entrevista a um programa da TV Brasil, o advogado-geral da União, André Mendonça, afirmou que não se preocupa com ocasional questionamento vindo do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a reforma da Previdência.

Mendonça se diz preparado para responder as ações e defender a constitucionalidade da proposta. De acordo com o advogado, ele tem recebido concorrentes ao cargo para a Procuradoria-Geral da República (PGR), conduzida,no momento, por Raquel Dodge. Mendonça afirmou que as pessoas interessadas ao cargo se apresentam e se colocam à disposição para esclarecimentos, se for necessário.

No começo deste mês, o presidente Jair Bolsonaro recebeu a sugestão de três nomes escolhidos em votação interna dos procuradores do Ministério Público Federal. A decisão final para caberá ao presidente.

