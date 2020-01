Política Governo suspende edital na área da cultura anunciado em vídeo associado ao nazismo

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Alvim (foto) foi demitido após usar trechos de um discurso de Joseph Goebbles Foto: Reprodução Alvim (foto) fez uso de trechos de um discurso de Joseph Goebbles. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução

O edital de R$ 20 milhões proposto por Roberto Alvim antes de ele ser demitido do comando da Secretaria Especial da Cultura está, por ora, suspenso por ordem do governo federal.

Alvim foi demitido por ter copiado frases de Joseph Goebbels, ministro de Hitler na Alemanha nazista, em um vídeo no qual anunciava esse programa, que subsidiaria óperas, peças, exposições e produções literárias e de quadrinhos.

A suspensão foi confirmada pela assessoria de imprensa da secretaria. O órgão informou “que o edital do Prêmio Nacional das Artes não chegou a ser publicado no Diário Oficial da União” e que “caberá ao novo secretário reavaliar a continuidade do Prêmio”.

Nesta semana, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República recomendação para anulação de todos os atos de Alvim.

