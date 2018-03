Uma jovem de 21 anos e grávida de seis meses, foi atingida por um tiro no rosto na Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda (12). Ela foi levada para um hospital, mas já chegou ao hospital morta. Dandara Damasceno de Souza foi submetida a uma cesariana que durou dois minutos. O bebê, um menino de 900 gramas, foi retirado com vida e está internado em estado grave.

